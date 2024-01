Terelu Campos, sobre sus primeras Navidades sin María Teresa Campos: "He llorado mucho"

"El pasado 24 de diciembre me levanté llorando sin consuelo. Cocinaba y se me caían las lágrimas. Me sentaba en el salón y lloraba. Abría el armario para ver qué me iba a poner esa noche y sollozaba", explica mientras recuerda cómo tuvo que hacer un auténtico ejercicio de contención para no "dar la noche" a sus invitados.