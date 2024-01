Soraya Arnelas reflexiona sobre el duelo perinatal tras perder al bebé que esperaba: "Es muy doloroso"

Soraya tardó semanas en recomponerse y poder de hablar de esto públicamente. Sin embargo, el haberlo hecho ha conseguido ayudarla a hacer ligeramente más llevadero su particular duelo perinatal. Al hacer pública su propia experiencia, la cantante de Valencia de Alcántara ha podido conectar con "miles" de "familias que han pasado por lo mismo" y con multitud de "mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo".

"Me he dado cuenta, desgraciadamente, que esto pasa muchísimo más de lo que la gente se piensa", reflexiona mientras habla de la cantidad de abortos naturales que existen y de la invisibilización que suele haber en torno a estos temas.

En España se producen al año unos 2.500 abortos espontáneos. O lo que es lo mismo, de media, cada día seis mujeres pierden a los bebés están esperando. Y aunque hablar de ello en aras de sanar la herida y facilitar el proceso de cura sea sano, la sociedad tiende a invisibilizar este tipo de pérdidas, excusándose en el hecho de que si el niño no ha nacido y sus padre no lo han conocido no existe derecho a velar o llorar su muerte.