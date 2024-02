Un comentario del entrenador ha sido el que ha motivado a la hija de la concursante de 'GH DÚO' Elena Rodríguez a contar un detalle que le sorprendió de sus primeras citas. "¡Cómo has comido de rápido hoy!", ha sido el comentario de Álex, ante lo que la influencer ha contestado: "No, bebé, lo que pasa es que tú has estado hablando, siempre te pasa lo mismo". "Ya, bueno, ¿te acuerdas de la primera cena que tuvimos juntos?", recordaba él; pregunta que ella recogía para hacer la confesión: "Sí, no comiste nada, yo flipé".