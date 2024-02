Miriam Saavedra sufre una intoxicación tras hacerse una infusión con flores: "Bebí esta olla casi entera""

Miriam Saavedra advierte de los peligros del la flor de Jaimaica tras sufrir una intoxicación . La ganadora de ' GH VIP ' ha infusionado esta malvácea, conocida por sus propiedades medicinales y múltiples beneficios. Pero un exceso en el consumo de hibiscus ha llevado a la ex de Carlos Lozano a vivir un gran susto por culpa de los efectos adversos que puede provocar en el organismo su uso exagerado.

La actriz, de origen limeño, reconoce haberse hecho "una olla" de infusión con esta planta con numerosas propiedades terapéuticas , que según indican expertos medicinales y botánicos, no es tóxica, pero sí puede provocar importantes daños en el organismo si no se toma como es debido.

Esta flor de hibisco casi me ocasiona un desmayo ayer. No he dormido en toda la noche, con mi corazón latiendo a mil por culpa de excederme", cuenta a través de sus redes sociales mientras habla del gran susto que le ocasionó su infusión.