La Rebe , integrante de 'Los Gipsy Kings' , no quiere tener un segundo hijo por el momento y así lo ha expresado en infinidad de ocasiones, por lo que no es extraño que se muestre agotada de responder siempre en sus directos de TikTok e Instagram a la pregunta de si está embarazada o si está pensando en darle un hermanito a José Junior, su hijo de seis años fruto de su relación con José Navarro .

En una entrevista exclusiva con OUTDOOR, la primogénita de Dani Jiménez y Marisol Vargas explicó que no le apetece volver a ser madre de nuevo porque está centrada en disfrutar de la familia que ha formado con José Navarro en un tiempo que ella considera muy reciente, ya que aunque su hijo ya tenga seis años, lo cierto es que hasta que no cumplió tres años, ella estuvo separada de su chico : la influencer vivía en Plasencia con su familia y el niño, mientras que el joven se quedó en Tenerife con sus padres.

La hermana de Daniela, Graciela y Susi Jiménez ha revelado que está convencida de que no se va a quedar embarazada de forma inminente porque ella es muy creyente y, como no desea ser madre de nuevo, no cree que Dios vaya a favorecer un embarazo: "Yo lo dejo en manos de Dios, pero yo no quiero, entonces como no quiero, el Señor me dirá: '¿Entonces para qué te lo voy a mandar?'".