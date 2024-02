La Pelopony pasa siete horas en el hospital: tiene una lesión neurológica tras su operación

"He venido al Hospital Clínic con la esperanza de que me vea el vascular (especialista relacionado con el sistema circulatorio de todo el cuerpo, incluyendo venas, arterias y vasos linfáticos) porque el dolor de pies es inaguantable ", ha empezado expresando la catalana de Sabadell, que ha compartido su diagnóstico médico tras pasar siete horas en el hospital .

Después de mostrar en su perfil de Instagram el parte médico, la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado el origen de este doloroso problema de salud . "De tantas horas en el quirófano, debí coger una mala postura, poner un pie encima del otro o me dejaron los pies colgando. De tanto rato, pues se ha creado una lesión neurológica . Si me hubieran puesto un cojín debajo de los pies, se habría solucionado, pero se les olvidaría del estrés...", ha señalado.

Tras ser atendida por varios especialistas, a la catalana le han cambiado la medicación. "La que estaba tomando no me hacía efecto", ha puntualizado la artista musical, que está viviendo otro infierno a causa de esta "lesión neurológica". "Veo las estrellas, el dolor es inaguantable. Es horroroso. Solo con que me rocen las sábanas de la cama… He estado ya dos veces en urgencias", se ha lamentado.