Terelu Campos, ingresada por una neumonía en un hospital de Madrid desde el sábado

Desde la revista 'Semana' añaden que la colaboradora de televisión se vio obligada a cancelar sus compromisos profesionales porque "no se encontraba bien" . En ese momento, la presentadora no entró en detalles sobre el motivo de salud por el que anulaba su agenda.

No ha sido hasta hoy que se ha conocido que Terelu Campos está ingresada por esta infección que afecta a los pulmones . Su hija, Alejandra Rubio , no ha querido pronunciarse al respecto ni aportar datos sobre la última hora del estado de salud de su madre .

Desde 'El Español' se han puesto en contacto con la sobrina de Carmen Borrego para conocer más detalles sobre el ingreso de Terelu Campos y no han conseguido ningún dato, pues la influencer se ha mostrado parca en palabras. Según apuntan desde el citado medio, la joven cree que el ingreso de su madre "no es algo de lo que deba hablar", pues no le compete.