Adara Molinero cuenta la petición que le ha hecho su hijo en común con Hugo Sierra

"Yo pensé en una tortuguita, pero me estáis diciendo que las tortugas se hacen gigantes y no quiero una tortuga gigante. Me estáis diciendo que un conejito, pero el conejito al final me da mucha pena, no quiero tenerle ahí encerrado. ¡No sé qué hacer! ¡Por Dios! ¿Qué mascotita podemos tener?", le preguntó Adara, totalmente desesperada, a sus seguidores, que como siempre le han ayudado a encontrar la mejor solución .

No obstante, esta decisión ha suscitado críticas en las redes sociales, donde mucha gente no ha leído el mensaje de la ganadora de 'GH VIP 7' y ha dado por hecho que había comprado el hámster. Al ver los comentarios negativos, ha decidido recalcar que se trata de una adopción: "Mucha gente no se entera, lo he escrito en la story anterior pero debe ser que no leen. Nos han dado la opción en la tienda de adoptarlo porque en su día una chica se llevó una parejita y tuvieron hámstercitos y no los podía cuidar y los llevó a la tienda. He firmado un papel que he rellenado con todos mis datos como que es una adopción".