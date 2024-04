Violeta Mangriñán explica por qué no considera que Julen de la Guerra sea su exnovio

Violeta y Julen salieron de la mano del dating show que Emma García presentaba en Cuatro, estuvieron cuatro meses juntos y después ella lo dejó en directo en una conversación telefónica Honduras-Madrid que ya es historia del reality. Pero la influencer no considera al que fue su pretendiente como pareja porque no estuvieron más de un año : "A partir del año ya lo puedes considerar ex, sino es rollete".

"Justo dos semanas antes de entrar a 'Supervivientes' volví a ver a ese chico después de cuatro meses sin estar juntos y le dije que me esperase porque me iba a Honduras. Entonces entré allí digamos que con pareja y conocí allí al padre de mis hijas", ha terminado diciendo la valenciana, recordando así que acabó con su relación con Julen de la Guerra para apostar por su relación con Fabio Colloricchio, con el que ahora tiene dos niñas, Gala y Gia.

"Me gustó desde que lo vi en el autobús que nos recogió para ir al aeropuerto de Barajas", ha confesado Violeta, que por esa razón le pidió al director de 'Supervivientes' tener una conversación telefónica con Julen, pues quería lanzarse a conocer libremente al italoargentino: "Quería decirle que no me esperase porque si realmente me estaba gustando tanto este chico es porque no estaba enamorada de esa persona y me tocó dejarlo en directo".