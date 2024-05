La presentadora de 'La mirada crítica' Ana Terradillos ha acudido como invitada al podcast 'Arréglate que nos vamos' de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo para repasar su trayectoria, pero también para dar algunas pinceladas de su vida más allá de su labor como periodista, en la que ocupan un lugar destacado su perrita Trufa y su novio, el galerista Jorge Alcolea , con el que comparte su vida desde hace once años.

"Yo no tengo niños, tengo una perrita que es monísima y la tengo desde hace tres años y me enamorado porque es una experiencia muy bonita, te dan mucho amor y es muy divertido porque si te cabreas con tu novio pues bajas a la perra, te bebes tu vinito en el bar de abajo, subas arriba y mañana habláis porque ya ves las cosas de otra forma", ha confesado la periodista a sus colegas de profesión, a las que les ha explicado que ha aprendido con el tiempo a gestionar mejor los cabreos y que su fórmula estrella es dejar que pasen unas horas.

" Mi novio es un tipo estupendo , pero te puedes cabrear de vez en cuando", ha añadido Ana Terradillos para dejar claro que esos rifirrafes son muy puntuales y que nunca llegan a ser "enfados, solo cabreos". Ha sido entonces cuando sus interlocutoras, que conocen a su pareja, le han dicho que dan fe de ello y que saben que es maravilloso, ante lo que la donostiarra se ha animado a piropear al hombre con el que comparte su vida desde hace más de una década y del que no suele hablar públicamente.

"Es un hombre con mucho arte, además es guapo, ¿eh? Tengo un novio guapo, es atractivo", ha comentado la presentadora de Telecinco, que ha resaltado que le gusta mucho que sentirse admirada por su pareja en el terreno profesional y que ella también admira mucho su labor como galerista y especialista en arte: "Y yo a él también lo admiro, me encanta, me derrito cuando me explica una obra de arte, digo: '¡Ay, es tan listo! ¡Qué maravilla de persona!'".