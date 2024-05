Y es que la hija de Kiko Matamoros reconoce que está "agotada". A través de su perfil oficial de Instagram, donde le siguen más de un millón de usuarios, ha hablado de su estado de salud y ha compartido su diagnóstico médico. "Cualquier cosa que hago os juro que estoy muerta. Esto no lo recordaba... Ya me he mirado, me he hecho mis chequeos médicos y estoy bien, fenomenal, pero para que lo sepáis", ha explicado.