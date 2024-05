Susana Molina explica por qué no va a poder organizar la boda de sus sueños: "No es posible"

Frente a lo que ella se imaginaba para el día de su boda, Susana Molina ha reconocido que tiene los pies en la tierra y ahora ha visto con claridad lo que es posible y lo que no. La idea inicial que tenía la influencer de cómo sería uno de los días más importantes para ella de su vida, no será tal como ella tenía idealizado . El motivo es claro y no es secreto. Ella lo ha contestado sin ningún tipo de filtros, además de dar nuevos datos de lo que ya la pareja tiene organizado.

"Me gustaría hacer una boda íntima, pero soy consciente de que no es muy posible", ha comenzado diciendo la que fuera novia de Gonzalo Montoya. Esto no puede ser no porque a ella le falten contactos, pero al lado de su prometido no hay comparación posible. "Tengo que luchar con Guille porque él es todo un relaciones públicas, tiene mil amigos", ha especificado.