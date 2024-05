Elena Tablada le lanza una pulla a Javier Ungría relacionada con su situación financiera

Ahora, Elena Tablada ha vuelto a hablar de este tema en una entrevista que ha concedido a la revista 'Semana', en la que ha asegurado que es una "cazafortunas": "Más bien al contrario. Quizás porque mi familia ha tenido mucho dinero y me lo dio todo nunca le di al dinero el valor que realmente debería. Si estuviese buscando a alguien, que no es el caso, sería alguien con una comodidad económica, no para que me dé nada a mí misma, sino para que no me quite lo mío ni lo de mis hijas, como sucedió en esta experiencia pasada".