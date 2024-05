Lucía Sánchez posa con el ex de la nueva novia de Isaac Torres

'La cuernis' ha compartido la foto en sus stories y ha también la reacción de Dana, la novia de Isaac, que ha subido un story riéndose de la situación y explicando que no quiere "entrar en el circo" que considera que están montando Lucía y Toni: "No voy a entrar al trapo, me mantengo al margen de todo este circo porque no va conmigo. El que gana es el que hace las cosas de corazón y no por cuatro minutitos de protagonismo. Yo no los necesito, se los cedo a él, a ella y al circo este que están montando. Estoy recibiendo bastantes mensajes de apoyo y no me voy a pronunciar, solo deciros que estoy bien, mejor que nunca, que me estáis diciendo que no digo nada pero es que si abro la boca sube el pan".