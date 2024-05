La que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' ha mostrado por primera vez su tripa y ombligo un mes después de su liposucción abdominal

La exconcursante de 'GH VIP' ha comunicado una noticia muy esperada a sus seguidores

Noemí Salazar enseña el impactante resultado de su liposucción: "Cintura espectacular"

Noemí Salazar parece que ya empieza a ver la luz después de someterse recientemente a una liposucción abdominal. Con el fin de corregir la diástasis que sufría tras su segundo embarazo, la que fuera una de las integrantes más carismáticas de 'Los Gipsy Kings' se metía en el quirófano. La intervención salía bien, tal como contaba la influencer, pero un problema con su cicatriz complicaba el postoperatorio. Desde entonces, la influencer ha pasado mucho y por eso ahora que ha pasado lo peor de este trance, esta ha querido mostrar por primera vez su tripa y el estado de su ombligo tras su abdominoplastia.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' está teniendo a sus seguidores muy informados de todo lo relativo a su operación. Esta intervención era muy deseada y pasado ya el primer mes, Noemí puede decir ya que comienza a hacer vida normal y, ¡hasta ducharse regularmente! al haberse cerrado por fin la herida. Ilusionada por este gran logro, sus novedades no han quedado ahí: la influencer ha compartido un vídeo en el que está en una sesión de ultrasonido para desinflamar el vientre y la imagen de su 'nuevo ombligo' ha llamado mucho la atención.

"Acabo de salir de la clínica donde me están haciendo las curas de la herida y no sabéis las ganas que yo tenía de deciros esto: la herida ya está cerrada por fin", ha comenzado diciendo la exintegrante de 'Los Gipsy Kings'. A continuación, esta ha dado más datos acerca del tratamiento que está siguiendo periódicamente en la clínica de estética, aunque en lo que de verdad han reparado sus seguidores es en cómo tiene el ombligo tras la abdominoplastia.

Ante la imagen de la sesión de ultrasonido donde se puede apreciar el vientre plano de la influencer, sus seguidores han querido saber cómo han hecho con ella los médicos para que le hayan dejado un ombligo intacto tras esta operación. La exconcursante de 'GH VIP' no ha dudado en dar una respuesta: "A mí no me han tocado el ombligo porque no tenía tanta piel como para estirar tanto. A mí me han abierto para corregir la diástasis y coser los músculos, no por la piel"

Sin embargo, aunque no haya sido una intervención invasiva a niel de la piel, esta no sigue exactamente igual tras su abdominoplastia. Ante la avalancha de comentarios que ha recibido su ombligo, Noemí Salazar no ha ocultado la satisfacción que siente. "Os está impresionando mi ombligo. Está muy bonito. Lo único que me tocó el médico del ombligo que le pedí que me quitara el piercing porque no me gustaba cómo se quedó la piel de ahí y, porque es la única estría que me salió del embarazo".