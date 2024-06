Mario González presume de la idea de negocio que tiene junto a Claudia Martínez

El madrileño ha confesado que no le asusta para nada dar este paso y asociarse con su chica para crear un negocio no solo por su forma de pensar, sino porque confía totalmente en la capacidad de trabajo y en la madurez de la influencer : "Ella es muy válida para este tema; ahora no tiene nada empresarial porque ya tiene muchísimo trabajo como creadora de contenido porque es muy buena en lo suyo".

"Es hostelería, he hecho un estudio de mercado y creo que podría funcionar bien porque en España no se ve nada, pero es un producto que a todo el mundo le encanta pero que no es muy famoso aquí. Esta idea nos vino viajando, traemos este producto alimenticio de nuestros viajes. No es un producto tailandés, no, es un producto cercano, que toda la familia tiene en su casa y que me lo descubrió Claudia por sus viajes y está buenísimo", ha revelado el amigo de Kike Calleja, que no ha querido dar más datos acerca de este producto en el que confía tanto porque no quiere que nadie les copie la idea.