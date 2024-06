Beatriz Trapote comparte el resultado de sus últimas pruebas médicas: "Me han mandado otra analítica"

"Me ha salido positivo a una planta. Salsola. Yo esa planta no la he visto en mi vida", cuenta la periodista a través de sus historias temporales de Instagram. "Yo que pensaba que me iba a salir que tenía alergia a los ácaros y así dejo de limpiar... pero no. Voy a tener que seguir limpiando", bromea tratando de no perder su sentido del humor mientras presenta a sus seguidores a su nueva "enemiga number one (número uno)".