Patricia Steisy y Pablo Pisa amplían la familia dos meses después del nacimiento de su hija

La propia Steisy ha reconocido que su vida ya no es la que era y que también su relación con pareja ha cambiado desde la llegada del bebé. Hace apenas unas horas la influencer explicaba en qué punto está ahora mismo la relación con su novio y reflexionaba sobre lo mucho que se tienen que esforzar para que lo suyo no se desgaste. "Tenemos nuestros más y nuestros menos", expresaba la de Granada.

"Ha pasado algo muy, muy grande. No sé cómo ha pasado, pero ha pasado y ya no hay vuelta atrás. Todavía no me lo creo", ha expresado la que fuera bailarina a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha dado la bienvenida a Rosso, el nuevo miembro de la familia, un caniche que ha convertido en 'hermanas' mayor tanto a Athenea como a Margot, la otra perrita que ya tenían y que parece encantada con su llegada.