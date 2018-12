Adara 'GH 17' rebusca en el pasado para reírse de las críticas: "Cuando me empecé a poner labios"

Mientras tanto, Pol Badía, ex de Adara, también ha dado un giro muy importante en su vida. Después de su intensa relación con su compañera de edición, Pol ha comenzado una relación con el Maestro Joao que está siendo muy criticada en redes. Molinero, que no terminó nada bien con él, fue tajante en declaraciones con Outdoor: "El tiempo al final me ha dado la razón y me alegro mucho de que por fin haya salido del armario".