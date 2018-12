A Adara la conocimos en septiembre de 2016, cuando entró a participar en 'Gran Hermano'. Quién le diría que más de dos años después seguiría siendo una de las concursantes de 'GH' más recordadas. Ahora que la vida de Adara ha dado un giro de 180 grados, en 'Outdoor' hemos podido entrevistarla en exclusiva para abordar todos y cada uno de los temas que más le han marcado.

Desde su sonada ruptura con Pol hasta su nueva vida en Mallorca con Hugo a la espera de ser padres. Adara habla como nunca y confiesa todos los detalles de su paso por Guadalix, sus relaciones amorosas y de su cuestionada historia de amor con Hugo. Tras pasar por 'GH', Adara se ha reinventado y cuenta con una legión de más de 200.000 seguidores en Instagram que siguen muy de cerca sus pasos y su embarazo.

Te conocimos en 'GH', donde te presentaste como tripulante de cabina y modelo internacional, ¿qué queda de aquella Adara?

De aquella Adara queda la personalidad. Todo en mi vida ha cambiado. Ahora vivo en Palma con Hugo, me dedico a mi pequeño negocio de uñas y hago vida allí. No me planteo volver a mi anterior vida.

En 'GH' nos regalaste grandes momentos, ¿cambiarías algo de tu paso por la casa de Guadalix?

De mi paso por Guadalix, pienso que me tenía que haber alejado de la historia de tres (Pol-Adara-Miguel Vilas). Tenía que haber sido yo la que cortara con todo y no darle tanta importancia a las cosas. Allí era todo muy difícil porque sientes las cosas multiplicadas por tres. En esa relación, sentí que ellos dos se gustaban y yo estaba en medio. Creo que incluso se gustaban más de lo que le gustaba yo a Pol. No sé si habrán tenido algo fuera, pero puede ser.

¿Cómo ha cambiado tu vida en estos dos años?

Me ha cambiado mucho la vida como persona. Antes era mucho más impulsiva y 'Gran Hermano' me ha ayudado a conocerme más, a mejorar como persona. Creo que 'GH' me ha ayudado a madurar. Ha habido un cambio de actitud en mí y ahora sé muy bien lo que no quiero.

En la actualidad, ¿con qué concursantes de tu edición sigues teniendo relación?

En la actualidad solo tengo relación con Rebeca.

¿Has tenido algún encontronazo con alguno de ellos en este tiempo?

Tuve muchos encontronazos a la salida. El peor que recuerdo es el que tuve con Bea por las redes. En la actualidad no hay relación y, aunque hemos intentado solucionarlo, no se ha podido. A veces es mejor dejar las cosas como están.

Aunque es un tema que está zanjado, me hizo daño pensar que era sincera conmigo y por detrás hacía otra cosa. Hablaba mal de mí mientras me pedía perdón. Una vez fuera de la casa hubo un acercamiento, parecía que todo empezaba desde cero y no fue así. Se quedó resuelto pero no hubo relación.

¿Y hay alguno con el que jamás tendrías ningún tipo de relación/reconciliación?

Con 'El Pelucas' (Miguel Vilas) nunca tendré relación. Miguel Vilas resultó ser peor todavía fuera de la casa. No me decepcionó porque yo ya sabía cómo era y se vio. Miguel Vilas es egocéntrico y frío. Es muy calculador.

¿Ha tenido mucha repercusión en tu día a día el hecho de haber participado en 'GH'?

Sí, la gente te conoce y sabe de tu vida, porque sigues en las redes sociales. Al principio me dolía muchísimo lo que me decían en redes, pero a día de hoy menos. Realmente, no me duele tanto lo que me dicen porque no es algo personal conmigo. Son personas que se sienten mal consigo mismas y sacan su frustración conmigo y con los personajes. En redes ahora están muy revueltos con el tema de Maestro Joao y Pol y me preguntan por su relación continuamente.

Y ahora que vives en Mallorca, ¿sigues siendo muy conocida allí?

La gente me conoce bastante pero no tiene nada que ver con el 'boom' que tuve cuando salí de la casa.

Para conocerte mejor, nos gustaría saber cómo te describirías a ti misma:

Soy muy transparente, muy sensible (aunque no lo parezca), emprendedora…

Hablando de amor, en 'GH' viviste una de las historias de amor más intensas del reality junto a Pol, ¿en qué punto se encuentra vuestra relación? ¿crees que nunca más volveréis a tener contacto?

Nuestra relación es nula. Nunca más vamos a volver a tener contacto. La puerta está completamente cerrada. El intentó volver mil veces. Se dedicó a mandarme regalos, flores…

Tras tu ruptura con él, ¿cómo lo pasaste?

Al principio lo pasé un poco mal. Al estar en la casa sentía más, porque todo allí se siente mucho más fuerte. Si le hubiera conocido fuera de 'Gran Hermano', creo que nunca hubiera estado con él.

¿Qué opinión tienes de Pol en la actualidad?

Creo que Pol es capaz de vender a su madre por tener fama.

¿Y de su relación con Maestro Joao?

Su relación con Maestro Joao no me la creo. Creo que a él le gustan los chicos, pero ahora tiene una relación como la que tenía Joao con Luismi 'El Niño': pagarle todo, interés por la fama… Pol se está aprovechando de Maestro Joao económicamente. Aunque no me creo que estén juntos, creo que sí que tendrán algo de vez en cuando.

Tú ya sabes cómo es Pol como pareja, ¿qué le dirías a Maestro Joao?

Tampoco podría decirles mucho porque no me creo su relación. Le diría que aunque ahora su suegra (madre de Pol) pueda estar muy feliz, porque es lo que quería, que se baje de la nube. La madre de Pol estará feliz porque ella quería que Pol fuera gay.

Además, Pol ha criticado mucho que Hugo podría ser tu padre, ¿qué le dirías a eso?

Que Maestro Joao podría ser su abuelo. Madre mía, que situación…a ver hasta donde llevan su montaje.

A nosotros nos dijiste que el tiempo te había dado la razón al descubrir que Pol y Maestro Joao habían sido pillados juntos, ¿qué te hizo dudar de la condición sexual de Pol?

Todo lo que se vio en la casa y después todo lo que vi fuera. Las cosas siguieron con otros chicos. Veía mensajes y cosas...Yo se lo decía, pero él me seguía diciendo que eran amigos, que eran bromas. Lo último que vi fue una conversación con un chico conocido que le decía que fuera a verle a Canarias. Pol le decía que no podía ir porque estaba malo y él le respondía: por eso no me das de tu medicina.

¿Estás hablando de Riky de 'GH'?

Sí. Los dos entraban al juego. Yo le seguía preguntando a Pol y él no me lo decía. El problema es engañar a una persona, Pol no me reconocía que era gay. Estando con él me sentía engañada, aunque con chicas no hacía nada. Le pregunté en muchas ocasiones que si era gay, pero él no lo quería reconocer.

¿Fue eso lo que te llevó a tomar la decisión de romper con Pol?

La ruptura no fue solo por esto, ya llevábamos de equipaje todo lo de la casa. El día que decidí dejarlo fue por un cúmulo de cosas. Pol se fue a casa de su madre y me dejó sola en Barcelona, aunque vivía al lado. Él se fue con las maletas y yo cogí y me volví a Madrid. Fue la última vez que le vi, aunque una vez vino a mi casa a intentar arreglarlo. No pudo ser.

¿Crees que estuviste realmente enamorada de él?

No, no lo he estado nunca.

Pol nos concedió una entrevista en la que opinó sobre tu relación con Hugo y dijo que todo lo hacías por algo y que el embarazo con Hugo estaba estudiadísimo, ¿qué le responderías?

Que hoy por hoy él está haciendo todo eso que me echaba en cara a mí. He demostrado que no soy ninguna mantenida. Yo no tengo que decirle lo que tenemos Hugo y yo o lo que ganamos o no dejamos de ganar. Se está demostrando que no soy ninguna mantenida.

¿Qué mensaje le mandarías a Pol en la actualidad?

A Pol simplemente podría decirle que no hable de mí y que me olvide. Yo ya tengo otra vida en la que Pol no entra. Pol es indiferente en mi vida y en la de Hugo. Cuando vimos todo lo que dijo en una entrevista supimos que estaba despechado. Para Pol siempre fui un interés, para ver que podía conseguir en el mundo de la televisión, para ser más conocido...Pol me vaciló, vivió una mentira conmigo. Le interesaba seguir juntos, que siguieran saliendo cosas, el morbo. Pol quiere ser famoso a toda costa e incluso intentaba manejarme. Llegó incluso a insinuarme hacer un montaje. Yo le dije que no iba a entrar ahí porque eso era peligroso en una relación.

Centrándonos en tu relación con Hugo, ya lleváis doce meses juntos, ¿qué tiene Hugo que no hayan tenido tus otras parejas? ¿qué es lo que más te enamoró de él?

Tiene madurez, estabilidad emocional, es muy romántico…De Hugo me enamoró todo. Tenemos los mismos valores, pensamos igual en la vida, queremos las mismas cosas y nos entendemos a la perfección. Con Hugo me entiendo como con nadie y eso no me ha pasado con ningún chico.

¿Cómo le conociste por primera vez?

Quedamos en el aeropuerto, vino desde Palma a Madrid para verme y se quedó unos días.

¿Quién dio el primer paso para empezar a conoceros mejor?

Él, me dijo que si quería ser su novia esos días que vino a Madrid. Llevábamos solo tres días juntos.

Has sido duramente criticada por la diferencia de edad con él, ¿te ha llegado a afectar en algún momento?

Al principio me dolía mucho, porque no es verdad lo que se ha dicho. Yo no soy ninguna interesada. Yo tengo 25 años y él 45 pero nunca supuso ningún problema. Eso nos beneficia. Me gusta su madurez y a lo mejor eso una persona de mi edad no lo tienen. Para mí todo son cosas buenas. Nos complementamos muy bien como pareja.

¿Y a tu familia?

A mi familia sí que le afectó, a todos en general. Mi madre en un principio no me apoyó, como cualquier madre y mi familia tampoco. Cuando mi madre vio que yo era feliz y que me respetaba y me cuidaba ya le aceptó. Actualmente su relación es buenísima. Mi madre y Hugo tienen la misma edad.

A día de hoy, ¿sigues recibiendo muchas críticas por tu relación con él?

Está más paradito todo, pero sobre todo me sigue llegando alguna diciéndome que estoy con él por interés económico y que nuestra relación es un montaje. Ahí seguimos y ya se ve que no.

¿Qué dijeron cuando comunicaste tu embarazo? ¿y tu familia?

El día que comuniqué el embarazo me dijeron que ya le había enganchado. A mi familia al principio les afectó, aunque yo siempre dije que quería ser madre joven. Les impresionó que me quedara embarazada llevando tan poquito tiempo con él.

¿Quién fue la primera persona a la que se lo contaste?

A la mujer de mi padre y luego ya a mis padres. Ella me daba menos miedo (risas).

¿Qué sentiste cuándo descubriste que estabas embarazada?

Muchísima alegría, fue muy buscado. Estábamos como locos. Tanto Hugo como yo teníamos en mente que queríamos ser padres. En todas esas cosas de la vida los dos pensábamos igual y todo fluyó.

¿Qué tal estás llevando el embarazo?

Bien, porque tengo una persona a mi lado que me entiende muchísimo, me cuida muchísimo. Me lo hace todo más fácil.

¿Y Hugo?

Él está como loco y súper ilusionado. Cuando se lo dije se puso a llorar.

En estos meses de relación, Hugo y tú os habéis ido a vivir juntos, vais a ser papás, ¿tenéis pensado casaros pronto?

Lo hablamos en su día, pero tendré que esperar. No sé si queda poco o no, pero me encantaría casarme con él. Quiero casarme con él porque es él, no por el hecho de casarme. No lo veo en plan una boda por hacer algo oficial, sino una celebración del amor, la unión (soy una romántica). Por mí me casaría mañana con Hugo.

Después de la llegada de vuestro pequeño, ¿os gustaría ser padres de nuevo?

Todavía no lo sabemos. Puede ser que sí, pero no nos corre prisa. Lo decidiremos cuando nos veamos con el primero.

Te has estrenado como empresaria en Mallorca con tu propio salón de uñas, ¿qué tal te encuentras en esa nueva faceta? ¿estás consiguiendo los objetivos qué tenías con la apertura de tu negocio?

Muy bien, muy ilusionada. Con el embarazo voy solo algunos días, porque estoy cansada y tengo ciática. Voy yendo, pero no estoy todo el día. Estoy consiguiendo todos los objetivos que tenía, así que súper contenta.

Sabemos que Hugo se ha estrenado también como empresario, ¿qué tal lleváis el hecho de estar bastante ocupados con vuestros negocios?

Hugo también está muy liado, pero siempre sacamos tiempo. Su restaurante conlleva más agobio, más atención...pero lo llevamos muy bien.

En cuanto al bebé que esperas, ¿sigue en pie el nombre que dijiste en un momento?

Sí, el bebé se llamará Martín como ya dije. No ha habido ningún cambio.

¿Cómo ha sido el cambio de Madrid a Mallorca?

Al principio fue muy muy duro, porque tenía mi vida hecha aquí.

¿Te ves con Hugo allí para siempre?

Al final me acostumbré y para mí mi vida es allí. Por ahora sí que me veo en Mallorca, aunque nunca se sabe. Alguna vez he pensado en el tema de venir a Madrid pero, por ahora, pienso en mi vida allí.

Sabemos que estás muy unida a tu madre, ¿qué tal estáis llevando el tema de la distancia? ¿te gustaría tenerla contigo?

Un poco mal, pero bueno, todo es acostumbrarse. Yo vengo a Madrid, ella viene a Mallorca…Me hubiera gustado que mi madre viviera el embarazo conmigo.

¿Tienes pensado dar a luz en Mallorca o en Madrid?

En Mallorca. Salgo de cuentas el 14 de febrero.

¿Ya tenéis lista la habitación para el bebé? ¿Cómo es?

La estamos montando. Va a ser azul, con un papel azul con nubecitas, ya están compradas las cosas (ríe).

¿Cómo piensas que vas a ser como madre?

Muy cariñosa sobre todo. Y creo que voy a ser demasiado buena. Me da miedo no saber ponerle límites.

¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

En Mallorca, con Hugo…no sé si con un bebé o dos. Nunca me he parado a pensarlo. Todos los sueños que he tenido los he conseguido: mi pareja, un bebé y mi centro de uñas. Ha sido un año de sueños cumplidos.



