Adara posa sin ropa y sus seguidores reaccionan: "Estás espectacular"

Adara Molinero ha sorprendido a todos con su última foto. La ganadora de ' GH VIP 7' ha compartido con sus miles de seguidores una imagen sin nada de ropa en la que podemos verla tal y como Dios la trajo al mundo. Como era de esperar, tanto sus fans como sus 'haters' no han tardado en reaccionar y han querido compartir sus mensajes e impresiones con ella.

Los comentarios no han tardado en llegar y la influencer ha conseguido dividir a sus seguidores, pues las opiniones que han compartido han sido de todo tipo. Desde “estás espectacular” o “eres una diosa” hasta “se nota el Photoshop” o “pareces un centauro”. Todos han querido expresarse en el tablón de la imagen, aunque algunos han aprovechado la ocasión para insultarla y dedicarle sus peores palabras en su foto más comentada.

Sea como sea, lo cierto es que la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ ha conseguido reunir en cuestión de horas más de 70.000 ‘likes’ y miles de comentarios. Además, sus seguidores no dejan de crecer por minutos y ya reúne más de 819.000 en su perfil de Instagram.

Por el momento, Adara no ha respondido a sus ‘haters’ ni parece tener la intención de hacerlo. Lo que queda claro con esta imagen es que la exazafata parece sentirse más libre que nunca y ha querido compartirlo así con sus ‘followers’. Por el momento, la reacción de su novio Gianmarco no ha llegado, pero no sabemos si le dedicará algún mensaje de cariño como los que le ha dedicado en estos días.