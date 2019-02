Adara y Hugo 'GH' posan con su bebé por primera vez: “Ya estamos en nuestro nidito de amor”

La exconcursante de 'GH' ha compartido sus primeras impresiones como mamá primeriza y ha querido expresar sus sensaciones con el pequeño Martín en la familia: "Estoy que me derrito completamente, enamorada perdida! No paro de mirarle, sólo quiero cuidarle y acariciarle. Teníais razón, luego iba a echar de menos tenerle dentro de mi tripa y llevarle siempre conmigo 😢 La primera noche fue un poco dura porque paso un poquito de hambre pero estoy feliz porque cada vez tengo más leche 😍 mi momento favorito con él es cuando le doy de mamar, me encanta ver como se mueven sus mofletitos, como me busca con la mirada y me roza con sus piececitos mi tripita. Le amo muchísimo y a su papá también. Gracias por darme esta preciosa familia 👪❤️".