Adara Molinero estalla en contra del aborto y a favor de la decisión en Argentina

La exconcursante de 'Gran Hermano 17' se ha alegrado de que el proyecto de ley a favor del aborto no haya prosperado e incluso ha opinado que le gustaría que esa medida fuera instaurada en España: “Siempre me he caracterizado por decir lo que pienso. Y hoy siento la necesidad de decir que me alegro muchísimo de que en Argentina no se haya legalizado el aborto y pienso que en España debería de ser igual”.