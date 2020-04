Adara Molinero estalla contra Bea Retamal 'GH' y manda un mensaje a Rodri: "Me ha gustado mucho"

Del amor al odio hay solo un paso, ¡y sino que se lo digan a Adara Molinero y a Bea Retamal ! La relación de las exconcursantes de la decimoséptima edición de ' GH ' ha saltado por los aires de la peor manera posible tras un tenso enfrentamiento en televisión. La madrileña y la valenciana se han visto envueltas en una polémica en la que, por supuesto, no han faltado las terceras personas: en este caso, Rodri , el ex de la valenciana. La exazafata ha decidido contar en su canal de mtmad todo lo que hay detrás de este conflicto que lleva varios años arrastrándose.

Adara Molinero habla claro sobre Rodri 'GH', ex de Bea Retamal, y le manda un cariñoso mensaje

" Si hubiera querido ir a por Rodri, habría sacado mis armas de mujer y lo hubiera conquistado . ¿Has visto tu cara y has visto la mía? ¡Dices tonterías! Hay que tener valores en la vida y no ser tan falsa", le ha reprochado a la concursante de 'Supervivientes', a la que ha hecho la cruz de manera definitiva. "Lo que le pasa es que está celosa y no entiendo por qué. Tienes pareja, ¡háztelo mirar!".

Por otro lado, Adara no ha dejado pasar la oportunidad de dedicar unas bonitas palabras de cariño a su ahora íntimo amigo Rodrigo, al que ha agradecido "en el alma" por no haber entrado a los platós de televisión a criticarla a pesar de las cifras de dinero que, según dice la ganadora de 'GH VIP', le han ofrecido. "He conocido otra cara de Rodri que me ha gustado muchísimo. Me río un montón con él" o "Es muy buen chico", son solo algunas de los elogios que ha recibido el influencer por parte de la ex de Gianmarco.