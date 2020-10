Este ha sido el mensaje que ha compartido la exconcursante de ‘GH’, mostrándose completamente hundida, y que algunos de sus seguidores han interpretado que hace referencia a Rodri, su actual pareja: “Cualquier cosa que acelere tu corazón no dejes de hacerlo. Le dejé exhausto. Tanta intensidad sube y, como ya sabréis, todo lo que sube baja”.

Sus palabras no terminaban ahí y la ex de Hugo Sierra y Gianmarco, que hace unos días mostraba su preocupación por el estado de salud de su hijo , continuaba escribiendo lo siguiente en el texto que acompaña a su última publicación de Instagram: “Ahora solo quiero tranquilidad. Podría decirse que ahora mi vida parece sosa, sin sal, pero prefiero mi vida de ahora, una vida normal, a tanta montaña rusa y mi corazón en un puño”.

Tras compartir este mensaje públicamente, los seguidores de Adara no han tardado en reaccionar y han compartido con ella todo tipo de impresiones. "¿La vida con Rodri es sosa?", "ya has dejado de sentir" o "te has quedado sola otra vez" son solo algunos de los comentarios que ha recibido su publicación de Instagram.