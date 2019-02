Adara se regala una sesión cuidados y mimos antes de la llegada de su bebé

Nerviosa y con muchas ganas de tener a su pequeño en brazos. Adara ya no aguanta más. Estos últimos días la espera se le está haciendo eterna y ya no puede pensar en otra cosa que no sea el momento en el que nazca su bebé. "¡Qué ganas de tener a nuestro buñuelito con nosotros! Verle dormir y que llegue ya. ¡Ay no aguanto más! Estoy desesperada. Quiero verle la carita, poder tocar su piel, acariciarle, espachurrarle, darle muchos besitos...", ha contado la exconcursante de 'Gran Hermano' a través de sus Stories de Instagram.