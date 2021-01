Tras la separación de Terelu y Alejandro en 2003, Beatriz supo cómo ganarse el afecto y el cariño de una jovencísima Alejandra, que por aquel entonces tenía 16 años. "Su pérdida fue dura. Me volví loca. Me hice rebelde, no sabía por dónde tirar", reconocía la influencer en una reciente entrevista. Es por eso, que este homenaje no ha pillado por sorpresa a su legión de fans, pues en todo este tiempo la influencer no ha hecho otra cosa que demostrar que esta pérdida marcó un claro antes y después en su vida.