Alejandra Rubio hace balance de su 2018: ''He sabido alejarme de todo lo malo''

No es la primera vez que Alejandra Rubio ha asegurado que en su entorno había mucha gente por interés. La pequeña de las Campos ha querido agradecerle al 2018 por haberle dado la fuerza necesaria para decir adiós a esta gente dañina que estaba en su vida.de mi vida, que no merecía la pena.y refugiarme en un entorno de personas que me quieren y me aprecian tal y como soy. Personas que han hecho que viva sin rencor, con positividad y dándome maravillosos consejos.que son mis fantásticos amigos. Algunos de toda la vida y otros que han demostrado en tan poco que merecen muchísimo la pena", ha explicado.

Muy orgullosa de su aprendizaje, la hija de la colaboradora de 'Sálvame' ha confesado que durante este 2018 han pasado muchos duros momentos a los que ha sabido anteponerse, con los que ha madurado y evolucionado. "He perdido mucho, pero he ganado todavía más. Por eso, cierro esta etapa estando orgullosa de mÍ misma y de los que me rodean. He crecido, he llorado, he reído y, sobre todo, he aprendido", ha comentado.