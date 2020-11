Esto ha sido lo que ha contestado exactamente el influencer a través de sus propias redes sociales, donde ya cuenta con más de 400.000 fans: “Pues la única persona por la que he hincado la rodilla, obviamente. Fue una relación con sus cosas buenas y sus cosas malas y acabamos fatal. Es la persona que más me marcó”.

Por sus palabras, claro está que se refiere a Fiama, a la que pidió matrimonio tan solo unos meses después de comenzar su relación. Aunque la pareja llegó a planear su boda, las cosas no salieron como ellos esperaban y tan solo unos meses después de participar en ‘La isla de las tentaciones’ pusieron punto y final a su historia de amor.

Álex Bueno y Fiama, muy distanciados tras su ruptura

En la actualidad, Álex Bueno y Fiama hacen vidas por separado y no mantienen ningún tipo de contacto. De hecho, la expretendienta de ‘MyHyV’ ha dicho en varias ocasiones que no quiere hablar más sobre su expareja. Él, por su parte, sí que se ha pronunciado sobre su ruptura y ha asegurado que tenía “idealizada” a su ex.