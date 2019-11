Álex Bueno 'MyHyV' encuentra el amor tras romper con Fiama y se declara: "Gracias por cuidarme"

Sin embargo, el pasado mes de abril la ruptura de la parejita de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' era más que evidente. Tan solo cinco meses antes de darse el 'Sí, quiero', Álex y Fiama ponían fin a su noviazgo entristeciendo a toda su legión de seguidores. Ahora, el que fuera tronista ha dado carpetazo a la historia con su ex y ha presentado oficialmente, a través de su cuenta de Instagram, a su nueva pareja, que le ha hecho recuperar la sonrisa... ¡y de qué manera!

La futbolista que le ha robado el corazón a Alex Bueno tras 'MyHyV'

El joven ha publicado una serie de 'stories' junto a su chica, a la que ha dedicado varios mensajes de amor sacando a relucir su lado más romántico. "Eres esa persona a la que puedo mirar y admirar a la vez. La que consigue que me ría cuando intento hacerme el enfadado. Gracias por cuidarme, por hacerme sentir que puedo contar contigo siempre y no volver a sentirme solo", ha escrito en unos 'stories' de Instagram, donde ha presentado a su nueva novia, Natalia Villena, una futbolista del Torrelodones CF que ha conseguido conquistar por completo el corazón del extronista.

"La chica con la sonrisa más bonita que existe. Me da paz, me da vida (...) Te cruzaste en mi camino por cosas del destino. Porque desde el primer momento nunca dejaste de sonreírme", ha escrito con el corazón en la mano dejando claro lo enamorado que está de Natalia. "En tus brazos he encontrado un escudo en el que refugiarme" o "con quien puedo hacer el ridículo y el amor", han sido algunos de las dedicatorias que ha escrito en un acto público de romanticismo que ha acompañado con varias fotos en las que podemos ver la bonita complicidad que existe entre ellos dos.