Primera fotografía y palabras de Álex Lequio tras conocerse su enfermedad: "Deseando volver"

"He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos". Con estas palabras, Álex Lequio se ha dirigido a todos sus seguidores hablando por primera vez sobre su enfermedad a través de las redes y agradeciendo las muestras de cariño que ha estado recibiendo.