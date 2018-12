Alonso Caparrós se moja opinando sobre los colaboradores de 'Sálvame'

El exconcursante de 'GH VIP' se ha sincerado con Kiko Hernández en una entrevista para ¡Qué me dices! . Alonso se ha abierto por completo con Kiko confesando lo que piensa sobre todos y cada uno de los colaboradores de 'Sálvame' .

A lo largo de la entrevista en la que le ha confesado a Kiko Hernández que necesita volver a la tele por problemas económicos, Alonso Caparrós ha desvelado también cuál es su actual trabajo: "Ahora hago visitas a domicilio con la Asociación Española contra el Cáncer. Todo lo que me ha pasado cobra sentido. quiero volcar mi vida en eso. Me he pasado 20 años haciendo sufrir mucho a la gente y a mí mismo. Ahora necesito rescatar todo lo mejor que hay en mí".