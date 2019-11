Amal 'MyHyV’ habla del padre de sus hijas y se sincera sobre su vida: “He cambiado mucho”

Ahondando en este tema, ha querido dejar claro que “sus princesas” sí que se ven con su padre aunque ellos hayan roto su relación. “Es el papá de las niñas, por supuesto que me está ayudando”, ha explicado también sobre este tema. Sacando el humor que le caracteriza, la madrileña ha respondido así cuando le han preguntado quién es el padre de sus dos hijas: “Es un extraterrestre que vino con su platillo y demás y se hizo mi marido. Yo soy medio extraterrestre también”. Lo ha hecho con una sonrisa y dejando entrever que no quiere hablar mucho de él.

Otra de las dudas que le han preguntado ha sido cuál es su país de procedencia. Amal ha contado que, aunque nació en Madrid, sus dos padres son de Marruecos. Pero esto no es todo, la extronista ha contado el gran giro que le ha dado a su vida: “Estoy estudiando interpretación para ser una gran actriz. La verdad es que me encanta, me gusta mucho. Quién sabe, de aquí a Hollywood”.