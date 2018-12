Tras ser atendida y estabilizada por los servicios médicos, Amor pudo entrar en el box para acompañar a su madre y pudo comprobar los daños provocados por el ictus. "Me encontré con quey que me decía que lo único que no siente mucho es el lado izquierdo, pero que sí lo logra mover aunque sin mucha fuerza", ha explicado al exconcursante de 'GH' , que ha agradecido que en todo momento fue informada y tranquilizada por el doctor que atendió a su madre. "El doctor me informó que mi mamáque está estable y que no la van a operar ni a infiltrar. Que le van a controlar la arritmia y la suben a planta."