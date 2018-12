Anabel Hernández 'MyH' estalla tras ser acusada de fomentar la delgadez extrema

Muy molesta por los comentarios que ha suscitado la fotografía, Anabel no ha dudado en contestar, a través de sus 'stories' de Instagram, a todas aquellos que la han criticado. "Nunca entro al trapo en las críticas que a veces pone la gente en los comentarios, pero creo que esta vez sí que voy a decir algo porque es un tema que me toca muy de cerca. Creo que sacáis las cosas de contexto. Me estáis acusando de fomentar la anorexia por utilizar photoshop en una de mis publicaciones. Es totalmente erróneo, quien me conoce sabe que tengo la cinturita muy delgada ", ha asegurado la influencer.

Pero no solo los comentarios han despertado la ira de la expretendienta de 'MyH'. Muy molesta, Anabel ha confesado que la mayoría de los mensajes que ha recibido vienen de parte de mujeres. "Lo que me da más miedo es que me critiquen mujeres por enseñar mi cintura real, sin complejos, en bañador y me acusen de incitar la anorexia", ha comentado. Algo que muchas de sus seguidoras han querido apoyar: "Las delgadas también tenemos derecho de lucir nuestro cuerpo como las demás chicas de complexiones distintas y no por ello fomentan mala salud. Que triste que estos comentarios dañinos salgan de propias mujeres".