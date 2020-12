Anabel Pantoja se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro panorama televisivo. Su contenido en las redes sociales tiene enganchados a su más de un millón de seguidores y sus 'likes' se multiplican por segundos. Sin embargo, a pesar de su éxito, la colaboradora de ' Sálvame ' no consigue librarse de las críticas hacia su físico. Por eso, la sobrina de la tonadillera ha decidido confesar el motivo real por el que no retoca ni edita sus fotografías.

Ella es más natural que el atún, y esa es una de las cualidades con las que ha conquistado a su inmensa legión de seguidores. Sin embargo, no todo podía ser bueno. Aunque la Pantojita se mueve en Instagram como pez en el agua, hay veces que los comentarios de los ‘haters’ pesan demasiado y ella, que no se calla, responde sin miramientos. Eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones.

Así son las fotos con las que la colaboradora ha desatado la polémica

"Quería decirte que me llama mucho la atención las arrugas que tienes en los ojos, con lo joven que eres. A lo mejor te lo tienes que mirar. No te lo digo con ninguna mala intención", "qué vieja estás" o "tienes muchos pellejos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación a los que, por supuesto, Anabel no ha hecho oídos sordos.