Ante su examen que ella ha calificado de poco minucioso al mirarla la garganta "con un palito de madera de lejos", sin tomarle la temperatura ni hacerle la prueba del covid, Anabel ha asegurado que el especialista solo se ha limitado a examinar su historial y le ha dado pocas soluciones para su problema. "Me dice que no me puede mandar antibiótico, que tampoco me va a pinchar Urbasón para que pudiera estar bien y solo me ha querido recetar un medicamento muy leve sin darme otra opción".

Al no escuchar su petición y considerar que no se le ha tomado en serio y que ha sido una situación de "vergüenza", la colaboradora de 'Sálvame' le ha seguido insistiendo sin ningún éxito: "Me ha mandado un medicamento que no me hace nada y me ha dicho que no le puedo obligar a que me pinche. Le he dicho que se ahorre el papelito, le he puesto una reclamación".