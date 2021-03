Su familia no vive el mejor momento, pero Anabel Pantoja ha olvidado la guerra declarada entre su primo Kiko Rivera y su tía Isabel Pantoja, que salpica al resto del clan, por felicitar a su sobrino Albertito en el día de su cumpleaños. No todo lo que se habla de ellos iban a ser malas noticias y en un día tan señalado su tata Anabel ha querido demostrar que el amor está por encima de los enfados.

"Cada vez que me levanto y te veo ahí en la pantalla de mi móvil, aún no me creo que crezcas, que te hagas mayor, que te conviertas en un adulto...", así es cómo ha empezado Anabel su particular felicitación a su sobrino Albertito. Que la sobrina de Isabel Pantoja siente pasión por los niños de sus primos no es nada nuevo. Cada vez que tiene ocasión a Anabel Pantoja se le llena la boca de halagos hacia ellos y, llegados sus cumpleaños derrocha amor al ver cómo todos están creciendo. El turno hoy es para Albertito, el niño de sus ojos del que dice que "eres parte de mí", en su felicitación de cumpleaños.