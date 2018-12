Anabel Pantoja enseña por dentro su nuevo negocio en el que será clienta Belén Esteban

Anabel no ha abierto sola este negocio, a su lado se encuentra su amiga (y ahora socia) Susana Molina , ganadora de 'GH 14' . Los comentarios por parte de todos sus seguidores a la fotografía que ha subido Anabel no se han hecho esperar. Incluso, algunas compañeras, como Belén Esteban, o familiares, como Irene Rosales, no han dudado enque serán clientas habituales del centro de estética.