Andrea Ferrari 'MyHyV' se opera: "Me ha cambiado la cara, es espectacular"

Andrea enseña en exclusiva su increíble cambio tras operarse

Andrea Ferrari está feliz y ha querido compartir su alegría con nosotros. La extronista de 'MyHyV' se ha operado la nariz y nos ha mostrado en exclusiva su brutal cambio tras someterse a esta intervención. El antes y el después es muy llamativo y ella está encantada de haber dado este paso tan importante en su vida. Lo que está claro es que a Andrea le ha sentado muy bien la separación del padre de su hija, y es por eso que está tan contenta.

Tras pasar por quirófano y estar prácticamente recuperada, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' nos ha contado en exclusiva los detalles de su cirugía. Desde lo que se ha hecho exactamente hasta las imágenes de su impactante cambio radical, Andrea se ha abierto por completo en esta entrevista para 'Outdoor' en la que hemos podido ver el resultado de su operación. En el vídeo puedes ver su increíble cambio.

¿Por qué diste el paso de operarte la nariz?

La verdad que nunca había tenido complejo, pero sí que es verdad que empecé a pincharme ácido y me mejoró bastante. No quería estar siempre pinchándome. Quien realmente me empujó a operarme fue mi amiga Dayana, que me acabó convenciendo. Menos mal que le hice caso porque estoy encantada. Ella vio claro que mi nariz no iba acorde con mi cara. La vi tan segura que me contagió la seguridad y me decidí.

¿Qué te han hecho exactamente?

Me hecho una rinoplastia, la de toda la vida. Ahora se está haciendo la ultrasónica, pero yo me he sometido a la tradicional.

¿Cuánto dura este tipo de operación?

Esta operación dura entre una hora y media y tres horas. Yo tardé poco, pero me sentó mal la anestesia y estuve muchas horas en reanimación hasta que me recuperé. La verdad que fue alarmante porque empecé a vomitar y veía sangre por todos lados. Finalmente me puse bien.

¿Has sentido algo de dolor?

No he sentido nada de dolor, solo molestia por los tapones que tuve que llevar los cinco primeros días. Luego, en cuanto me los quitaron, sentí un alivio increíble y los moratones no me dolían nada. Duele más la operación de pecho que la de nariz.

¿Cómo está siendo tu recuperación?

La verdad es que está siendo muy buena. Ya estoy haciendo vida normal, aunque aún no puedo entrenar y eso me está matando. Sabéis que soy muy nerviosa, pero hay que cuidarse.

¿Alrededor de qué precio tiene una operación de este tipo?

Esta operación tiene un coste de unos 5.000 euros, pero todo depende de cada paciente y la complicación de su nariz.

¿Cuántos retoques estéticos te has hecho a lo largo de tu vida?

Me he operado el pecho y ahora la nariz. De momento no tengo en mente ninguna cirugía más porque creo que no necesito nada más. También llevo hecha la sonrisa gingival sin cirugía.

Cuéntanos más sobre este retoque sin cirugía

Acudí a mi médico, el Dr. Alejandro Segarra porque es impresionante como trabaja. Tras varias visitas me solucionó la sonrisa. Cuando me reía se me veía la encía desde pequeñita y gracias a pincharme bótox y ácido en el surco conseguimos bloquear el labio y que no me suba para que se mantenga normal.

¿Te impactó mucho verte cambiada tras la operación? ¿Cómo te sientes con el resultado?