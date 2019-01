Andrea Ferrari 'MyH' da un giro radical a su vida: “El esfuerzo ha valido la pena”

Andrea Ferrari ha confesado que en estos momentos ha aprendido "lo mucho que valgo" y a ser una mujer independiente y trabajadora. "De mi peor momento sentimental centré todas mis fuerzas en lo profesional y, a día de hoy, todo ese esfuerzo ha valido la pena . Quiero dar las gracias por este año mágico. Ha sido duro porque, como en cualquier trabajo, tienes que trabajar duro pero puedo decir con la boca muy llena de orgullo que he encontrado mi profesión, que me rodeo de personas increíbles y de unos compañeros que me han hecho más ameno mi día a día", ha continuado.

La extronista de 'MyHyV' trabaja como comercial en una importante firma de productos de cuidado para el cabello y ha explicado lo difícil que fue para ella ganarse la confianza de sus superiores. "Al principio, mis jefes no creían en mí porque no era la vida a la que estaba acostumbrada y ni mucho menos era el perfil al que estaban acostumbrados. Pero, como bien dice el dicho, las apariencias engañan y hoy, poco más de un año después, puedo decir que he superado mi primer año, con mis objetivos cumplidos. He tenido los mejores maestros, han hecho de mí toda una mujer fuerte, profesional y sé que están muy orgullosos de mí", relata.