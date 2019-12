Ania 'GH' enternece posando con su madre de 84 años: "La ausencia de un hijo mata tanto como una enfermedad"

“Aunque no me gusta mucho sacar a mi mami en redes... Es que es lo más bonito. Gracias a las madres por darnos tanto, nunca entenderé esos hijos que luego ni les visitan cuando son mayores, delicados y frágiles. Yo creo que la pena de la ausencia de un hijo a unos padres mata tanto como una enfermedad biológica”, ha escrito la ex concursante de ‘GH’ en una aplaudida publicación que ha conseguido en horas cientos de ‘likes’ y muchos comentarios.