Anita Matamoros posa en bikini sin ocultar la cicatriz de su operación de pecho: "Es tu foto más real"

Hace poco más de un año,tomaba una importante decisión: pasar por quirófano para operarse el pecho . La hija dese sometía a una operación de reducción de pecho tanto por estética como por motivos de salud: "Lo primero, no me gusta tener tanto pecho y lo segundo, es incómodo. Estudiando me duele mucho la espalda", explicaba la 'influencer' a sus seguidores.

"Ya era hora de que 'influencers' como tú normalicéis temas tan difíciles como las cicatrices por operaciones tan duras", "La foto más real que has subido en todo tu Instagram. Gracias", "Me encanta la cicatriz, es lo mejor de la foto", "Amo tu cicatriz. Adoro la naturalidad con la que te diriges a nosotros" o "Te ha quedado el pecho espectacular", son algunos de los piropos que ha recibido Anita ante este detalle que la ha convertido en todo un ejemplo de seguir para muchos.

La hija de Kiko Matamoros también ha sido objeto de críticas

Pero no todo han sido comentarios positivos, pues esta imagen de Anita Matamoros también ha sido objeto de todo tipo de críticas. A pesar de que la hija de Kiko Matamoros ha explicado en varias ocasiones los motivos de su cirugía estética, hay quienes no se creen del todo las palabras de la 'influencer'.

"Cuando te operaste del pecho no fue para quitarte, fue para ponerte más porque tú no tenías casi nada...", "Se arregló una cosa y se estropeó otra. Más pecho, más cicatriz" o "Qué fea la cicatriz", son algunos de los desagradables mensajes que se pueden leer en la publicación.

Además, hay quienes con esta imagen han considerado que Anita no estaría siguiendo del todo bien las curas del post-operatorio y han aprovechao la ocasión para ofrecerle sus consejos: "¡Ay! ¡Cuídate la cicatriz del pecho del sol! Para que no se te quede la mancha...", o "Anita, cuídate la cicatriz. Sigue aplicándote las cremas. Yo me hice una reducción hace casi tres meses y no se me ve. Prueba los parches de silicona, que ayudan a reducir la cicatriz", le escriben algunas internautas preocupadas por esta casi imperceptible marca en el pecho de Anita.