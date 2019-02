Aritz 'GH' estrena un nuevo proyecto: “Estoy en el momento más feliz de mi vida”

El que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' está feliz. Aritz se ha sentado con nosotros para contarnos lo bien que está junto a su chico, con el que ha emprendido una aventura profesional en conjunto: su marca de camisetas 'Güelcom to Spain'. Pero el vasco también nos ha hablado de cómo vivió 'GH', si volvería a hacer tele ¡y hasta ha lanzado un mensaje a los haters homófobos que inundan las redes!

en un auténtico chico 'instagramer' y abanderado por el respeto y la igualdad en el entorno online, respondiendo a los ataques homófobos y plumófobos desde las redes sociales. Ahora, 'Outdoor' ha podido hablar con él para que nos cuente cómo se encuentra, cómo tiene su corazón y en qué proyectos profesionales anda liado. Está feliz... eso es algo que se nota y se siente... Aritz fue uno de los concursantes, que pasó por Guadalix de la Sierra, con más carisma y estilo propio. El joven vasco logró llegar hasta la final y se batió en duelo con Sofía Suescun, consiguiendo la victoria la pamplonica. Desde que salió de la casa no ha parado de sorprendernos: nuevo cambio de look, convirtiéndosey abanderado por el respeto y la igualdad en el entorno online, respondiendo a los ataques homófobos y plumófobos desde las redes sociales. Ahora, 'Outdoor' ha podido hablar con él para que nos cuente cómo se encuentra, cómo tiene su corazón y en qué proyectos profesionales anda liado. Está feliz... eso es algo que se nota y se siente...

Ahora que ha pasado un tiempo, ¿cómo valoras tu participación en ‘GH’?

Positiva si hablamos de aprendizaje, negativa en relación al nivel de exposición.

¿Repetirías la experiencia?

Segundas partes nunca fueron buenas.

¿Qué cambiarias si volvieras a participar en un reality?

Nada. Siempre me dejo llevar y no soy capaz de ir en contra de lo que siento, en cambio, sí en contra de lo que pienso.

¿Te atreverías con otro formato tipo ‘Supervivientes’?

Hay pocas cosas con las que no me atrevo. En este caso pesa más el hecho de volver a exponer mi imagen en los medios y sentirme de nuevo parte de un mundo donde no me encuentro cómodo pesa más que el dinero que me puedan llegar a ofrecer.

Entraste en la casa siendo un chico antitecnología… ¿qué ha cambiado del Aritz que conocimos?

Creía que había cambiado mucho más, pero con el tiempo todo río vuelve a su cauce. Vuelvo a estar bastante ausente en mis redes sociales, y de televisión mejor ni hablar porque mi relación con la pequeña pantalla sigue siendo nula.

Creía que había cambiado mucho más, pero con el tiempo todo río vuelve a su cauce

¿Qué amigos te llevaste de tu edición?

Amanda, Marta y Niedziela son lo más bonito que me he llevado de esa casa, las quiero con locura.

¿Con Han mantienes algún tipo de relación?

Como diría la máxima autoridad del ocultismo tengo ‘alsaimer’, querido. ¿De quién me hablas? Ninguna. Ni la tengo ni quiero tenerla.

¿De quién me hablas? Con Han no tengo relación. Ni la tengo ni quiero tenerla.

Has cambiado mucho de aspecto. ¿Te reconocen por la calle?

Me he desprendido de todo lo que me hacía reconocible pero el brillo de los ojos no se opera. Me siguen reconociendo aunque nada que ver con aquellos tiempos en los que fui famosa.

Hemos visto en tu perfil de IG que ‘Maruja quiere empezar de cero’… ¿En qué lío se ha metido esta señora que se pasea por tus redes?

Puedes descubrirlo tú mismo en el Instagram de @guelcomtospain. Es parte de un nuevo proyecto laboral que tengo entre manos.

¿Cómo te encuentras ante tu nuevo proyecto laboral?

Muy ilusionado pero con muchos frentes abiertos (soy locutor, ceramista, ilustrador y camarero) y ahora estoy inmerso en un proyecto conjunto.

GÜELCOM TO SPAIN es un proyecto que he creado junto a mi chico, Javi. Es una marca de camisetas que aderezaremos con una pequeña ficción

¿Es un proyecto compartido? ¿Con quién?

GÜELCOM TO SPAIN es un proyecto que he creado junto a mi chico, Javi. Es una marca de camisetas que aderezaremos con una pequeña ficción de la que es protagonista la actriz Esther Alonso, Maruja, que dará vida y color al universo de GÜELCOM TO SPAIN. Un pequeño homenaje al costumbrismo y folklore español y sus personajes más destacados.

¿Cómo se os ocurrió hacerlo?

Todo surgió por mi desconocimiento sobre el mundo de la farándula, pese a haber estado ligado a ello en cierta manera. Mi chico, Javi, es un fan incondicional de la televisión y el folklore. Cada domingo nos sentábamos en el sofá, escogía un personaje desconocido para mí y me documentaba sobre su biografía, sus momentos televisivos destacados y sus citas célebres. Entonces comencé a crear ilustraciones con esos personajes y sus frases para hacerle un regalo y tras ver cómo habían quedado nos planteamos llevarlo un paso más allá.

¿Dónde puedo comprarme una?

Las camisetas se podrán comprar a través de la página web de GÜELCOM TO SPAIN y su Instagram.

Te vemos feliz, pero, ¿cómo tienes el corazón actualmente?

Creo que estoy viviendo el momento más feliz de mi vida. He encontrado a alguien con quien compartir. Mi chico es mi mejor amigo, mi amante perfecto y el culpable de mi sonrisa. Lo tengo todo, papi.

Mi chico es mi mejor amigo, mi amante perfecto y el culpable de mi sonrisa.

¿Vives aquí en Madrid?

Vivimos juntos en Madrid, el colmo de dos personas que han nacido junto al mar. Él de Tenerife y yo de Santurtzi, los dos hemos encontrado el equilibrio perfecto entre el norte y el sur.

¿Estás viendo esta edición de ‘GH DÚO’? ¿Tienes favorito?

Consumo televisión previo pago, desde que no trabajo como colaborador dedico mi tiempo a otras cosas, pero sé que mi compañera Raquel está participando y le deseo lo mejor.

Le deseo lo mejor a mi compañera Raquel en 'GH DÚO'

Nos has sorprendido últimamente con tus posados desnudos o con tus cambios de look, siendo muy activo en redes ¿has dejado ya de ser ese chico antitecnología que entro en GH?

Uso la tecnología con método. La Faraona estaría muy orgullosa de mí.

Una vez mostraste tu trasero para visibilizar la homofobia, pasivofobia y plumofobia, y así responder a un usuario que compartió una supuesta fotografía tuya… ¿qué le dirías a los haters que se pasean por la red?

Les diría que canalicen. Que odiar solo es rentable para soyunapringada. Ni que fuera yo Bin Laden, o Belen Ro. Seguiré desnudándome porque me gusta. Me gusta mi cuerpo y me gusta hacer el amor; la guerra se la dejo a toda esa gente que no tiene más aliciente que una cuenta de tuiter anónima con la que hacerse notar. La vida es muy corta y hace tiempo que aprendí a reírme de mí mismo.