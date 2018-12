Aylén Milla reaparece enamorada de un atractivo cirujano plástico

Se llama Pablo Serrano , es cirujano plástico , chileno y es conocido como 'el médico de las famosas'. Según ha contado la propia Aylén, se conocieron cuando acudió a su clínica para realizarse un tratamiento facial, momento desde el que la modelo se quedó prendada. Llevan juntos un par de meses y, aunque sus inicios no fueron fáciles, la argentina fue la que dio el primer paso para convertirse en la pareja que hoy son.

La influencer ha asegurado que conquistar a Pablo fue todo un reto. Tras una visita a su consulta y ponerse en sus manos, Aylén se sintió atraída por su cirujano e hizo todo lo posible para conquistarlo. “Me gustó de inmediato, pero me costó dos meses aproximadamente que me 'pescara' un poco. Atiende constantemente a chicas de la televisión y que más de una le debe coquetear”, ha asegurado la exconcursante de 'GH VIP'.

Además, su chico también se ha sincerado sobre los inicios de su historia de amor y ha explicado los prejuicios que tuvo para conocerla, debido a su pasado televisivo: “Me frené mucho, sentía que no iba con mi personalidad estar con una chica reality. Era un prejuicio mío. Creía que teníamos estilos de vida muy diferentes y, además, estaba bien sin pareja. Pero al ir conociéndola, se me fue quebrando todo el esquema que había armado, me dieron ganas de seguir conociéndola y de salir con ella".