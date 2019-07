Azahara y Juanma 'GH', duramente criticados por sus looks para una boda: "Pues sí que se ha liado"

Si por lo general son una pareja que despierta pasiones y ternura en cada una de sus imágenes, las últimas fotos de Azahara y Juanma con la familia al completo en una boda no han convencido a sus seguidores. La pareja que se formó en 'Gran Hermano' y que tiene previsto el próximo año pasar por el altar, acudió a la boda de unos amigos y sus looks de invitados fueron criticados por no seguir el protocolo establecido.

Especial mención y crítica se ha llevado el peinado de Azahara que según los seguidores parecía que "no se lo ha peinado en años", "te lo has estropeado con el pelo tan bonito que tienes", le han escrito en su muro y tal ha sido la polémica que la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha visto obligada a dar ante esto una respuesta:

La original respuesta de Azahara 'GH' a las críticas

Frente a los que han criticado que ellos no iban correctos para la ocasión, Azahara ha querido mostrar su visión y dar una respuesta rotunda: "Nosotros somos así, vestir o comportarnos como no somos sería difrazarnos". Y además de eso, la exconcursante de 'GH' se ha desmarcado un poco más y ha asegurado de cara a los novios que les han invitado en su día especial lo que ella real ve de esas polémicas fotos: "YO SOLO VEO FELICIDAD en esta foto, amo como somos, todo lo que hacemos, lo hacemos como nos sale ❤️, y no me sorprende no gustar a algunos, ni me molesta la gente rara o diferente".