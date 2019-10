Bea 'GH' confiesa sus preferencias sexuales tras romper con Rodri: "No me cierro a hacer un trío"

"Vamos a hablar de algo que aún parece un poco tabú, aunque para mí no lo es", ha comenzado. Beatriz ha asegurado que no tiene ningún problema en hablar de sexo y se ha preguntado incluso si es lo mismo hacer el amor que tener sexo. Esto le ha llevado a analizar desde su caótica primera vez ¡hasta las veces que más se ha excitado!

Bea confiesa su fantasía sexual

"Soy muy liberal hablando de este tema y me da miedo porque puedo ser muy basta", ha señalado la que fuera concursante de 'Gran Hermano', que ha confesado que le gustaría probar otras experiencias. "No me cierro a hacer un trío", ha dicho abiertamente, predicando con su propio ejemplo. Y es que para ella el sexo es algo natural que forma parte de nuestras vidas y no tendríamos que sentirnos avergonzados por ello.