Bibiana Fernández sufre un accidente: "Se cumplieron las peores expectativas"

Con un pequeño comunicado en redes y publicando la radiografía de su pie, Bibiana explicaba que tendrá que estar apartada momentáneamente del teatro: "Y se cumplieron las peores expectativas, aún así no es lo peor, mi problema es como enfrentarlo, qué decisión tomar, qué hacemos con #elamorestaenelaire. Suspendemos unos días, me escayoló y lo hago de coja cuando los médicos me den permiso, la cabeza me explota, es peor que el pie, buenas noches por decir algo 🌹🤷‍♀️"