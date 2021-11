El nombre de Brayan Mejía lleva sonando con fuerza desde hace varios días. El joven colombiano se ha visto envuelto en una tremenda polémica al haberle interpuesto una demanda su ex, Julia Janeiro, tal y como lo ha confirmado Antonio González Zapatero, representante legal de la familia Janeiro Campanario a la revista ¡Hola!. La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario habría decidido emprender acciones legales contra el joven que en el pasado fue su pareja. Tras hacerse público el escándalo, analizamos el perfil del hombre del que todo el mundo habla.

La pareja parecía haber logrado formar una consolidada pareja y ambos no dudaban en alardear constantemente de su amor en redes sociales. Pero este se les acabó de tanto usarlo y ambos acabaron emprendiendo caminos por separado. Julia actualmente ha conseguido rehacer su vida, sin embargo, la sombra de su ex - como confirmaba nuestro compañero Kike Calleja en 'Sálvame' – continúa muy presente en su vida. Por el bien de ambos, tanto ella como él prefieren guardar silencio y no hacer declaraciones ante los medios.