Carlos Sobera confiesa su episodio más crítico: "Estuve a punto de morir"

El conductor de 'First Dates' se ha puesto serio para narrar un duro episodio. Todo sucedía el verano pasado, cuando una infección le dejaba ingresado en el hospital mientras su vida corría serio peligro: "Fue una fístula que me provocó una infección y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron que no era una urgencia, sino una emergencia".